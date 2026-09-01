Каллас хотела приплести Россию к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига, но оговорилась

В начале августа глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас хотела связать Россию с инцидентом, произошедшим в аэропорту Лейпцига с беспилотником, однако не завершила свою мысль.
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