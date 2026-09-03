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Татар-информ

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Галимова показала кадры встреч Минниханова на ВЭФ–2026

Галимова показала кадры встреч Минниханова на ВЭФ–2026

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем официальном канале в МАКС видео с важными встречами Раиса Татарстана Рустама Минниханова на полях Восточного экономического форума.

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