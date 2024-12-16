Кому в Приморье готовы платить до 900 тысяч рублей в месяц?

В декабре в Приморье зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают водителям и менеджерам по продажам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные исследования российского онлайн-ресурса по поиску работы и сотрудников hh.
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