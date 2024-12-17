Убийство генерала Кириллова: Киев плюнул в лицо России, это повод к войне - Политолог Баширов

Акимова Татьяна

Чего еще ждать?Почему их никто не охранял?Обосрались в Сирии, теперь в Москве.Кто следующий?А мы почти 3 года сопли жуем и продолжаем жевать.Снести к черту эту хохлонедострану, пока не поздно, а то войска НАТО будут там стоять.И ЗАКОНЧИТСЯ ВСЕ МИРОВОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНОЙ.Советского Союза амеры боялись, а то, что у нас называется Россией-это пустое место, которое никто не уважает и не боится.Одно пустословие.