Убийство генерала Кириллова: Киев плюнул в лицо России, это повод к войне - Политолог Баширов

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Нас. Не только. Оплевали. Уже. На. Голову. Насралти.
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19 час.
Акимова Татьяна
Чего еще ждать?Почему их никто не охранял?Обосрались в Сирии, теперь в Москве.Кто следующий?А мы почти 3 года сопли жуем и продолжаем жевать.Снести к черту эту хохлонедострану, пока не поздно, а то войска НАТО будут там стоять.И ЗАКОНЧИТСЯ ВСЕ МИРОВОЙ ЯДЕРНОЙ ВОЙНОЙ.Советского Союза амеры боялись, а то, что у нас называется Россией-это пустое место, которое никто не уважает и не боится.Одно пустословие.
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19 час.

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