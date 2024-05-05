GT: «США по-прежнему придерживаются неправильного представления о Китае как о сопернике или враге»

США призвали соблюдать соблюдать договорённости после того, как Блинкен завершит «откровенные, содержательные и конструктивные» встречи в КитаеПрезидент Китая Си Цзиньпин встречается с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Большом зале Народного собрания в Пекине, столице Китая, 26 апреля 2024 года.
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