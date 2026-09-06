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Орловские новости

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Гимназия №1 ОГУ лидирует по конкурентоспособности выпускников в Орловской области

Гимназия №1 ОГУ лидирует по конкурентоспособности выпускников в Орловской области

По итогам рейтинга лучших школ России, составленного агентством RAEX, гимназия №1 ОГУ имени И.С. Тургенева заняла первое место по конкурентоспособности выпускников среди всех школ Орловской области.

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