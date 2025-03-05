В омских школах растет заболеваемость детей ОРВИ - они массово уходят на каратин. Сейчас образовательный процесс приостановлен в 149 классах 43 школ и в 75 группах 52 детских садов.
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В омских школах растет заболеваемость детей ОРВИ - они массово уходят на каратин. Сейчас образовательный процесс приостановлен в 149 классах 43 школ и в 75 группах 52 детских садов.