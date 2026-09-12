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Вторая лига Б. «СКА-Хабаровск-2» — «Металлург». Прямая трансляция: смотреть онлайн

В субботу, 12 сентября, «СКА-Хабаровск-2» примет липецкий «Металлург» в матче 23-го тура Второй лиги Б, группа 3.

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