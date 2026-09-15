СК РФ начал расследование украинской атаки на Сочи и Курскую область: пять человек пострадали, среди них ребёнок

СК РФ начал расследование украинской атаки на Сочи и Курскую область: пять человек пострадали, среди них ребёнокСледственный комитет России открыл производство по фактам украинских атак на мирное население двух российских регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Российские пенсио...
- Срочно: перестано...
- Протесты вышли за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым