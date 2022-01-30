Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос получил новую травму

shutterstock.comЗащитник «ПСЖ» Серхио Рамос получил мышечное повреждение на тренировке.Le Parisien сообщает, что футболист вынужден был досрочно покинуть занятие в пятницу, в субботу он на поле вместе с одноклубниками на тренировку не вышел.