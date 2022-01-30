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Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос получил новую травму

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос получил новую травму

shutterstock.comЗащитник «ПСЖ» Серхио Рамос получил мышечное повреждение на тренировке.Le Parisien сообщает, что футболист вынужден был досрочно покинуть занятие в пятницу, в субботу он на поле вместе с одноклубниками на тренировку не вышел.

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