Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее столетие сотрудничество между Россией и США невозможно. Он отметил, что конфликт с Америкой несёт экономические потери, и предложил сосредоточиться на игнорировании Соединённых Штатов после гибридной войны.