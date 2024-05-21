Зеленский окончательно утратил свою легитимность в качестве президента Украины. Он потерял формальные признаки легитимности согласно тому законодательству, которое продолжает действовать на остатках бывшей Украины.
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