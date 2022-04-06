Ялта и Севастополь оказались в антилидерах по доступности ипотеки

Средние доходы ялтинцев и севастопольцев делают ипотеку в этих регионах почти недоступной. Средние доходы ялтинцев и севастопольцев делают ипотеку в этих регионах почти недоступной.
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