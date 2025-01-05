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Казанские юные десантники почтили память героя СВО Айвара Миншагаева

Казанские юные десантники почтили память героя СВО Айвара Миншагаева

Воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» имени гвардии сержанта ВДВ Клетнёва, созданного при казанской кадетской школе-интернате имени Героя СССР Бориса Кузнецова, провели памятное мероприятие, приуроченное к годовщине гибели участника СВО, выпускника данной школы Айвара Миншагаева.

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