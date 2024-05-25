🇾🇪🇺🇸 В Красноморском регионе йеменские хуситы продолжают выполнять ранее озвученную угрозу об атаках по любому морскому транспорту, который тем или иным образом связан с Израилем.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇾🇪🇺🇸 В Красноморском регионе йеменские хуситы продолжают выполнять ранее озвученную угрозу об атаках по любому морскому транспорту, который тем или иным образом связан с Израилем.
Свежие комментарии