Прокурор поддержал государственное обвинение по делу о покушении на убийство в Елизове

Прокурор поддержал государственное обвинение по делу 54-летнего жителя Елизова, осужденного за покушение на убийство после того, как он в состоянии алкогольного опьянения напал на своего коллегу, с которого снял одежду, чтобы защититься от предполагаемой дождливой погоды.
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