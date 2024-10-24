Прокурор поддержал государственное обвинение по делу о покушении на убийство в Елизове

Прокурор поддержал государственное обвинение по делу 54-летнего жителя Елизова, осужденного за покушение на убийство после того, как он в состоянии алкогольного опьянения напал на своего коллегу, с которого снял одежду, чтобы защититься от предполагаемой дождливой погоды.