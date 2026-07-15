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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» школьники примерили на себя роль экспертов-криминалистов

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» воспитанники лагеря дневного пребывания «Энергия лета» при центральной библиотеке посетили Межмуниципальный отдел МВД России «Голышмановский».

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