Брат – о задержанном организаторе детской комнаты на Науки: «Он человек другого характера»

У задержанного есть девушка, вместе с которой он живёт. Брат задержанного за нездоровый интерес к ребёнку организатора детской комнаты в ТЦ «Торговый Двор» на проспекте Науки считает, что произошло какое-то недоразумение.
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