Михаил Кононов не хотел оставаться Нестором: как «Большая перемена» по-разному изменила жизнь актеров

«Большая перемена» давно живет своей отдельной жизнью. Для зрителей это прежде всего добрый, теплый фильм о вечерней школе, где Нестор Петрович пытается достучаться до взрослых учеников, Ганжа не спешит взрослеть, а почти каждый герой оказывается смешным и трогательным одновременно.