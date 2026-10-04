Михаил Кононов не хотел оставаться Нестором: как «Большая перемена» по-разному изменила жизнь актеров

«Большая перемена» давно живет своей отдельной жизнью. Для зрителей это прежде всего добрый, теплый фильм о вечерней школе, где Нестор Петрович пытается достучаться до взрослых учеников, Ганжа не спешит взрослеть, а почти каждый герой оказывается смешным и трогательным одновременно.
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