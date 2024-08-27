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"Моё сердце разбито": Мэрайя Кэри потеряла мать и сестру в один день

"Моё сердце разбито": Мэрайя Кэри потеряла мать и сестру в один день

Исполнительница рождественского хита потеряла двух близких членов семьи в один и тот же день.У популярной американской певицы Мэрайи Кэри произошло двойное горе: её мать Патрисия и сестра по имени Элисон умерли в один день на минувших выходных.

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