Пять миллионов пассажиров Аэрофлота не смогут улететь в ближайшие два года

Именно столько недосчитается авиакомпания из-за срыва сроков поставок отечественных самолетов. Авиакомпания "Аэрофлот" оценила в 5 млн пассажиров за два года выпадающий пассажиропоток из-за переноса сроков поставок самолетов МС-21 и SJ-100.