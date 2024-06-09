Пять миллионов пассажиров Аэрофлота не смогут улететь в ближайшие два года

Именно столько недосчитается авиакомпания из-за срыва сроков поставок отечественных самолетов. Авиакомпания "Аэрофлот" оценила в 5 млн пассажиров за два года выпадающий пассажиропоток из-за переноса сроков поставок самолетов МС-21 и SJ-100.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии