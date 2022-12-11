Женщина выжила после падения из окна на Красносельском шоссе

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Петербурженка выпала из окна третьего этажа дома на Красносельском шоссе в ночь на 11 декабря, об этом сообщает источник НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ в правоохранительных органах.