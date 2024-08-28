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Bloomberg: Зеленский представит Байдену план по принуждению России к прекращению войны

Bloomberg: Зеленский представит Байдену план по принуждению России к прекращению войны

Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену план по принуждению России к прекращению военной операции всего за несколько недель до проведения президентских выборов в США, сообщает американское информагентство Bloomberg.

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