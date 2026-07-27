Путин: Безопасность Калининградской области будет обеспечена всеми способами

@ Илья Лазарев/ТАСС Tекст: Дарья Григоренко Защита Калининградской области поручена Балтийскому флоту, который задействует все доступные ресурсы для отражения возможных внешних вызовов, заявил президент России Владимир Путин.
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