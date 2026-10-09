Банк потребует объяснение при вносе наличных в несколько миллионов

Попытка внести несколько миллионов рублей наличными через кассу может вызвать жесткую реакцию банка. Клиенту придется объяснить происхождение средств или предоставить подтверждающие документы.
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