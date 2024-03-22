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Экс-разведчик Риттер: У наемников на Украине мало шансов на выживание

Экс-разведчик Риттер: У наемников на Украине мало шансов на выживание

Американский экс-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works рассказал про устроенный российской армией ад для наемников На фоне ситуации на поле боя, отметил Риттер, наёмники все реже едут на Украину.

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