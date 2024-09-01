Врач назвал препараты, которые могут навредить сердцу

Специалист порекомендовала консультироваться перед приемом лекарств Побочные эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы могут быть вызваны противоопухолевыми лекарствами, антибиотиками, кардиологическими препаратами, мочегонными, противовирусными для лечения ВИЧ, антидепрессантами, оральными контрацептивами, препаратами для снижения веса и противовоспалительными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии