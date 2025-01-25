Очередной материал о проблемах украинских бригад провальной "150-й серии", на этот раз о 157-й отдельной механизированной бригаде.
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Очередной материал о проблемах украинских бригад провальной "150-й серии", на этот раз о 157-й отдельной механизированной бригаде.
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