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Очередной материал о проблемах украинских бригад провальной "150-й серии", на этот раз о 157-й отдельной механизированной бригаде.

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