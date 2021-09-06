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Эксперты определили самый опасный вид общественного транспорта

Эксперты определили самый опасный вид общественного транспорта

Исходя из анализа страховых выплат пассажирам за истекшие месяцы этого года специалисты компании «Росгосстрах» пришли к очевидному выводу, что наиболее опасным видом пассажирского транспорта являются микроавтобусы, информирует «РИА Новости».

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