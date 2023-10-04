Учитель из Краснодара победила в специальном интернет – голосовании: завтра имена финалистов прозвучат в Кремле

Напомним,что Евгения Владимировна стала лауреатом конкурса «Учитель года-2023». Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства Владимир Путин проведет встречу и пообщается с лауреатами и финалистами конкурса в режиме видеоконференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии