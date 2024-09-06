Костюмированный заплыв на сапах пройдет в Серебряном Бору

Уже в это воскресенье большой праздник придет в Хорошево-Мневники. Групповой заплыв в ярких костюмах на сап-бордах пройдет в Серебряном Бору, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта города Москвы.
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