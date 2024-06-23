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Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: «С Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство. Он тренер, который нужен «Краснодару»

Экс-игрок «Краснодара» Сабуа: «С Мусаевым клуб может наконец-то взять чемпионство. Он тренер, который нужен «Краснодару»

– «Краснодар» уволил Владимира Ивича по ходу весенней части. С чем вы связываете такой шаг боссов клуба? – Раз так решили, значит, на то была причина.

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