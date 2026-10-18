www.globallookpress.com/Juan Moreno/Keystone Press Agency Командир разведывательно-десантной роты 177-го отдельного гвардейского полка группировки "Центр" с позывным Лотос рассказал военкору "Известий" Александру Сафиулину о зачистке Доброполья от украинских националистов.
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