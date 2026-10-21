@ Zoonar.com/Dmitrii Marchen/imago-images/Global Look Press Tекст: Олег Исайченко Европа подходит к зимнему сезону с самыми низкими с 2011 года резервами газа в подземных хранилищах.
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