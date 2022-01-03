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В 2021 году выпущено почти на 10 млн машин меньше, чем ожидалось

В 2021 году выпущено почти на 10 млн машин меньше, чем ожидалось

Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на исследование аналитической компании LMC Automotive, дефицит микросхем и проблемы с поставками привели к тому, что в 2021 году было произведено на 9,6 млн автомобилей меньше, чем планировалось.

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