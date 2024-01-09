Fox News: пропажа главы Пентагона опозорила США перед Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 9 января, ФедералПресс. Тайная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина полностью подорвала доверие к администрации президента США Джо Байдена и сделала США посмешищем перед Россией и Китаем.
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