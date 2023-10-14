Statesman: Украина находится на грани в связи с ситуацией на фронте

Перед Киевом на повестке дня сейчас стоит вопрос выживания, поскольку дальнейшая помощь Киеву становится всё более сомнительной, учитывая оппозицию растущего числа республиканцев в Конгрессе США выделению большего количества денег Украине.
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