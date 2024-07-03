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Личный опыт: носил размер 8XL и смог похудеть почти на 100 килограммов

Личный опыт: носил размер 8XL и смог похудеть почти на 100 килограммов

Саймон Парнелл из Великобритании всего за полтора года смог похудеть почти на 100 килограммов. Мужчина признаётся, что он каждый день ел чипсы, сладости и пил газировку либо пиво, к тому же практически не двигался.

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