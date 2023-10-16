За Израиль не чокаясь

Думаю они там года три провоюют, прежде чем результат будет виден🤷🏻‍♂️ может дольше

Ольга Скобликова

Говорить, что США дьявол, а бедный Израиль по своей наивности выбрал его в свои покровители, а теперь расплачивается, на мой взгляд, не правильно. Израиль - это государство-агрессор, они пришли на арабские земли после Второй мировой войны и начали выдавливать арабов с их земель, устраивать погромы. Да и Хамас порождение самого Израиля.