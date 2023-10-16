Давно уже известно, что дружить с дьяволом нельзя. Дьяволу можно только продать душу. И тогда в любом случае, рано или поздно за это придется платить.
За Израиль не чокаясь
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анд
Думаю они там года три провоюют, прежде чем результат будет виден🤷🏻♂️ может дольше
Ответить
1 д.
Ольга Скобликова
Говорить, что США дьявол, а бедный Израиль по своей наивности выбрал его в свои покровители, а теперь расплачивается, на мой взгляд, не правильно. Израиль - это государство-агрессор, они пришли на арабские земли после Второй мировой войны и начали выдавливать арабов с их земель, устраивать погромы. Да и Хамас порождение самого Израиля.
Ответить
19 час.
Ольга Кожемякина
Чтобы избавиться от вашей, надо уничтожить гниды.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии