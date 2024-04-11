Интересная жизнь с Vera Star Ситуация в Орске продолжает накаляться. Возмущению жителей лишившихся всего нажитого имущества нет предела, что не удивительно, поскольку есть очень большие сомнения в том, что в нынешней непростой ситуации, всем пострадавшим выплатят необходимую компенсацию (только по официальным данным подтоплено 10,3 тыс.
Главу МЧС и губернатора Паслера требуют отдать под суд. Как оказалось, разрушение дамбы в Орске началось еще в 2013 году
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Фердман
так умные же могут конкуренцию составить
Ответить
2 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
А чему удивляться, откуда знания у нового поколения, экзамены сдаём по ег, как ребусы разгадуем, просчитать проверить, кому оно нужно, проще жителей обвинить, сами виноваты, что вы живёте здесь, безалаберность полнейшая, в СССР у нас же только калоши и делали, а сейчас и этого не делаем, китайские. Забыли, что людей учить надо и после этого, места предоставлять рабочие, а не инородцами замещать, неграмотными, без распилов на инородцах Россия оказывается не обойдется, не выживет и после такого руководства страной, высказывания первых лиц, мы ждём должного отношения ко всем проблемам
Ответить
40 мин.
лз
люба загуменникова
А в России привыкли после драки махать кулаками. Таджики России помогут построить новую дамбу и крыс туда завезут побольше и покрупнее.
Ответить
27 мин.
Свежие комментарии