Главу МЧС и губернатора Паслера требуют отдать под суд. Как оказалось, разрушение дамбы в Орске началось еще в 2013 году

ВЧ

Владимир Черноморский

А чему удивляться, откуда знания у нового поколения, экзамены сдаём по ег, как ребусы разгадуем, просчитать проверить, кому оно нужно, проще жителей обвинить, сами виноваты, что вы живёте здесь, безалаберность полнейшая, в СССР у нас же только калоши и делали, а сейчас и этого не делаем, китайские. Забыли, что людей учить надо и после этого, места предоставлять рабочие, а не инородцами замещать, неграмотными, без распилов на инородцах Россия оказывается не обойдется, не выживет и после такого руководства страной, высказывания первых лиц, мы ждём должного отношения ко всем проблемам