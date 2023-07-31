Таксисты призвали власти не заставлять их покупать только локализованные в РФ автомобили

АЮ

Александр Юткин

В Лондоне водителя такси учат три года. Это самостоятельная сфера культуры. Там даже «на чай» считается неуважением. У нас - шаляй-валяй нищеброды! Грызущийся между собой сброд, уже не имеющий к стране никакого отношения. Это ж надо, мешают распущенным хапугам хапать!