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Таксисты призвали власти не заставлять их покупать только локализованные в РФ автомобили

Таксисты призвали власти не заставлять их покупать только локализованные в РФ автомобили

В России таксисты призвали правительство страны не требовать от компаний покупать исключительно локализованные в РФ автомобили.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
В Лондоне водителя такси учат три года. Это самостоятельная сфера культуры. Там даже «на чай» считается неуважением. У нас - шаляй-валяй нищеброды! Грызущийся между собой сброд, уже не имеющий к стране никакого отношения. Это ж надо, мешают распущенным хапугам хапать!
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