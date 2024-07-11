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Скандал вспыхнул! Азербайджанец устраивает беспредел из-за долгов

Скандал вспыхнул! Азербайджанец устраивает беспредел из-за долгов

Избившие 11-летнюю сироту азербайджанцы вновь оказались в центре скандала: На этот раз отличился отец Отец азербайджанцев, которые избили 11-летнюю девочку в Нижнем Тагиле, оказался в центре скандала.

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Комментарии
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Валентина БогдановаШирочкина
Скоро 1 сентября. Эти выродки снова будут избивать русских детей!!!!!
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5 час.
Владимир Петров
Надо доставать прикопанные обрезы... Чтобы твари острегались.
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4 час.
С
Серега
Надо понемногу выселять этих &quot;оглы&quot; на их родину! Борщо ведут себя в России-вяселять в отчизне, которой оне-нужнее! Тут нам эти продавцы арбузов и овощей-никак не нужны!!!
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2 час.

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