У родственников блогера Блиновской обнаружили недвижимость и миллионы на счетах

Речь о более чем девяти помещениях в Москве У матери и брата блогера Елены Блиновской нашли дорогую недвижимость и многомиллионные суммы на счетах, которые несопоставимы с доходами родственников, сообщает 29 апреля телеграм-канал Mash.
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