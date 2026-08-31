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РИА Новый день

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Прилетевший в Екатеринбург БПЛА могли направлять через Starlink

Прилетевший в Екатеринбург БПЛА могли направлять через Starlink

Траекторию движения беспилотника, попавшего в жилой дом в Екатеринбурге, могли корректировать через спутниковую систему Starlink Илона Маска.

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