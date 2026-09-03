Аркадий Ротенберг инвестирует в крупные проекты на Восточном форуме

Аркадий Ротенберг и Максим Решетников на ВЭФ обсудили будущее инвестиций в регионе. Ротенберг продолжает крупные вложения, несмотря на высокие ставки.
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