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«Интер Майами» Месси запрашивал информацию по Ди Марии. У 36-летнего вингера истекает контракт с «Бенфикой»

Клуб МЛС, за который выступает Лионель Месси, лишь запрашивал информацию о ситуации Ди Марии в «Бенфике», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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