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Главврачом рязанского госпиталя для ветеранов войн назначена Наталия Перегудова

Главврачом рязанского госпиталя для ветеранов войн назначена Наталия Перегудова

До назначения Наталия Перегудова год исполняла обязанности главного врача. За это время она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалистГлавврачом рязанского госпиталя для ветеранов войн назначена Наталия Перегудова.

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