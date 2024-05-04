Нацисты на тридцатьчетвёрках

﻿﻿Многие слышали о спецоперациях дивизии «Бранденбург» или диверсионных операциях 150-й бригады СС в Арденнах, в которых англоговорящие немецкие солдаты и офицеры использовали вражескую форму, трофейное оружие, транспортные средства и военную технику.