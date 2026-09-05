Мощный шторм в Торонто оставил без света 65 тысяч человек

Мощный шторм обрушился на Торонто в ночь на 3 сентября, повредив новую концертную площадку Rogers Stadium.
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