Борис Джонсон и Джо Байден согласовали подход к России и КНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме обсудили решение международных проблем, в том числе касающихся России и Китая, сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию британского премьера.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме обсудили решение международных проблем, в том числе касающихся России и Китая, сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию британского премьера.
Свежие комментарии