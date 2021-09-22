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Борис Джонсон и Джо Байден согласовали подход к России и КНР

Борис Джонсон и Джо Байден согласовали подход к России и КНР

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме обсудили решение международных проблем, в том числе касающихся России и Китая, сообщает РИА Новости, ссылаясь на канцелярию британского премьера.

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